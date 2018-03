'Speciaal om juist tegen Engeland band te dragen'

,,Ook voor mijn familie. Een hele eer. Ik ben er heel blij mee. De bondscoach heeft me uitgelegd waarom ik de nieuwe aanvoerder ben. Dan vertel je dat de mensen die dichtbij je staan. Ik ben heel dankbaar voor wat Ronald Koeman allemaal voor mijn carrière heeft gedaan'', zo doelt Van Dijk op hun tijd samen bij Southampton.



,,Ik heb zelf al met veel aanvoerders te maken gehad. De eerste keer aanvoerder en dat tegen Engeland, het land waar ik speel. Engeland heeft kwaliteit. Ik hoop dat ze het tijdens het WK goed doen, in elk geval beter dan de laatste toernooien. Ik weet niet of de stap naar Liverpool heeft geholpen om mij nu aanvoerder te worden. Ik werk hard in Liverpool, ik wil het maximale eruit halen. Ik wil mezelf niets kunnen verwijten als ik later gestopt ben.’’