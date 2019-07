Sparta ziet in Israëliër Harush nieuwe doelman

Ariel Harush is de ervaren keeper naar wie Sparta op zoek was. De afgelopen weken werd contact gelegd met onder anderen Robbin Ruiter (nu PSV), Kostas Lamprou (nu Vitesse), Michael Verrips (KV Mechelen) en Benjamin van Leer (Ajax). Van een overgang naar Rotterdam-West kwam het evenwel niet.

Harush komt waarschijnlijk wél. De goalie, die in zijn vaderland speelde voor Beitar Jerusalem, Maccabi Netanya, Hapoel Tel Aviv en daarna de overstap maakte naar het Cypriotische Antorthosis Famagusta, voordat hij nog even bij Hapoel Beer Sheva onder contract stond, moet bij de naar de eredivisie gepromoveerde club de strijd aangaan met Tim Coremans. Laatstgenoemde had met prima keeperswerk een belangrijk aandeel in de promotie van Sparta naar de eredivisie. Ook in de voorbereiding is de geboren Bredanaar goed bezig.