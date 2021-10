Sparta wil ten koste van FC Groningen sprongetje maken op ranglijst

Dominante Haye is zijn gewicht in goud waard voor NAC

16 oktober Een anonieme wedstrijd als die tegen Jong AZ (1-0-zege) is alleen vanwege Thom Haye de moeite waard om naar te kijken. Dat de nummer zeventien, tot aan gisteravond, een klasbak als hem in de gelederen heeft, is voor het niveau van de eerste divisie een godsgeschenk. Helemaal nu zijn surplus aan inzicht en techniek samenvloeien met begeestering, honger, een vleugje vuigheid én rendement.