Sparta verlaat laatste plaats eredivisie na knappe zege op Go Ahead Eagles

Door Dennis van Bergen Moegestreden trekt hij langs de uitverkochte tribunes van Het Kasteel, Adil Auassar. Het is voor hem weer zo’n avond geweest waarop hij liet zien waarom hij op 35-jarige leeftijd nog altijd zo belangrijk is voor Sparta. Met een kopdoelpunt heeft hij de Spangenaren aan drie hele kostbare punten geholpen tegen Go Ahead Eagles. En nu, na negentig nerveuze minuten, laat hij het applaus van de Rotterdamse aanhang dankbaar over zich neerdalen.

Feit is wel dat de ploeg van Henk Fraser dankzij de zwaarbevochten zege op Go Ahead Eagles weer behoorlijk terug is in de race om directe handhaving in de eredivisie. Met dank dus aan die treffer van Auassar op aangeven van Vito van Crooij, een van de weinige Spartanen die zich deze vroege zaterdagavond onderscheidt namens de Rotterdamse club, die lang weinig kansen creëert.



Typerend genoeg gebeurt dat pas na de bevrijdende goal van Auassar. Dan zijn de invallers Lennart Thy en Laurent Jans prompt dichtbij nóg een Sparta-treffer. Zij scoren, in tegenstelling van hun captain, niet. En daardoor blijft het duel, waarin verdediger Tom Beugelsdijk in de openingsfase naar de kant is gegaan met een hersenschudding, spannend voor de 10.500 Sparta-supporters. Vandaar de ontlading na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Richard Martens.



Dankzij ‘oude vos’ Auassar is Sparta weer volop in leven.