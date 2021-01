Sparta verbaast zich over trip Feyenoorder Senesi: ‘Benieuwd naar regelgeving’

Technisch directeur Henk van Stee van Sparta heeft het nieuws over het op en neer reizen van Feyenoord-verdediger Marco Senesi naar zijn vaderland Argentinië met nieuwsgierigheid gevolgd. ,,Ik weet niet beter dan dat een speler die naar het buitenland is geweest, tien dagen in quarantaine moet,’’ zegt Van Stee. ,,Dat zijn althans de RIVM-richtlijnen waar wij ons bij Sparta aan houden. Ik was daarom in de veronderstelling dat dit ook zou moeten gelden voor Senesi. En ook voor Lucas Pratto (de eveneens uit Argentinië afkomstige nieuwe spits van Feyenoord). Maar goed, misschien zijn de regels veranderd en hoeven spelers niet meer in quarantaine als ze vanuit het buitenland hier naar toe komen.’’