Sparta test spelen met toeschouwers: ‘In eredivisie mogelijk ophogen naar maximaal 3300 fans’

Sparta Rotterdam laat weten dat er na intensief contact met onder andere de veiligheidsregio, de gemeente Rotterdam, GGD, GHOR en politie toestemming is ontvangen om met publiek te kunnen spelen in de competitie. Eerst volgt in het oefenduel met NAC een test. ,,Circa 750 toeschouwers zullen welkom zijn op de publiekstribune en circa 200 toeschouwers op het ereterras. Indien deze test op 22 augustus goed verloopt kunnen we, met de geldende corona maatregelen van vandaag, dit aantal in de Eredivisie zeer waarschijnlijk ophogen naar maximaal 3.300 toeschouwers in totaal.”