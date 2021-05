Sparta-talent Emegha overladen met reacties na emotioneel eerbetoon: ‘De familie van Ousmane is trots op me’

Samenvatting ADO Den Haag mag blijven dromen van wonder na zege op bezoek bij PEC

9 mei ADO Den Haag heeft ineens weer volop uitzicht op een goed einde van het seizoen. Nadat de hekkensluiter van de eredivisie vorige week in eigen huis Feyenoord versloeg, won het een week later óók van PEC Zwolle. De achterstand op plek 16 is daardoor nog maar twee punten.