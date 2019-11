Sparta-spits Ache debuteert in selectie Jong Duitsland

De Mos: Dit is de laatste wedstrijd van deze scheids op dit niveau

13:46 Ruim twaalf uur later is Aad de Mos nog altijd niet bekomen van het sensationele duel tussen Chelsea en Ajax in de Champions League. Als oud-trainer van Ajax, KV Mechelen en Anderlecht maakte De Mos al veel mee, maar ook voor hem was dit een duel om niet snel te vergeten. ,,Komt zeker in mijn top 3.”