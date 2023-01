Sparta maakt het PSV opnieuw lastig, maar bekerstunt op Kasteel blijft uit

PSV leek op weg naar een eenvoudige zege (0-2), totdat doelman Joël Drommel na een uur in de fout ging en Arno Verschueren profiteerde. Drommel verloor vorig jaar zijn basisplaats maar is voorlopig de eerste keeper van PSV in het bekertoernooi. Plotseling geloofde Sparta er weer in. Maar de thuisploeg kwam niet meer tot een felbegeerde gelijkmaker.

Het seizoen is nog lang en Van Nistelrooij heeft veel spelers nodig in de Eredivisie, Europa League en KNVB-beker. Ook daarom besloot de trainer van PSV drie andere spelers op te stellen dan afgelopen zaterdag tijdens het competitieduel met Sparta. Tweede keeper Drommel mocht weer eens het doel verdedigen. Armando Obispo moest plaatsmaken voor André Ramalho en Érick Gutiérrez kreeg de voorkeur boven Joey Veerman.

Het regende en het stormde in Rotterdam, waar Gutiérrez vooral voor rust zijn kans greep. De Mexicaan, spelend met korte mouwen, is een heel ander type speler dan de creatieve Veerman. Maar met hem naast Ibrahim Sangaré hield PSV de thuisploeg ver van het doel. Gutiérrez won bijna al zijn duels, veroverde veel ballen en stelde Xavi Simons in de 34e minuut in staat de openingstreffer te maken. In deze vorm lijkt Gutiérrez een voorname kandidaat om ook zondag aan het uitduel met Fortuna Sittard in de Eredivisie te beginnen.