Sparta knokt, voetbalt, valt aan, pakt punt tegen AZ en houdt hoop op lijfsbehoud

Uitgelaten rende Vito van Crooij door Het Kasteel, zaterdagavond laat. Met een prachtige vrije trap had hij Sparta zojuist in de allerlaatste seconde aan een punt geholpen tegen AZ. En dat mocht gevierd worden. En de tienduizend Rotterdamse fans vierden dat uitbundig met hem mee, want handhaving is iets dichterbij gekomen voor de Spangenaren.

Maurice Steijn had het voorafgaand aan het duel met AZ al aangekondigd: hij zou wat meer aanvallende accenten leggen dan zijn voorganger Henk Fraser doorgaans deed. De Hagenaar hield woord met het opstellen van zowel Younes Namli als Sven Mijnans. En die zet had ondubbelzinnig effect op het spel van Sparta, dat in de eerste helft tweemaal gevaarlijk was. Lennart Thy schoot op de vuisten van doelman Peter Vindahl Jensen van de Alkmaarders en een schot van Namli ging net naast.

Daar stonden echter een veelvoud aan mogelijkheden voor de ploeg van Pascal Jansen tegenover. Fredrik Midtsjø en Tijani Reijnders stuitten op de uitstekende doelman Maduka Okoye van de Spangenaren en pogingen van Pavlidis en Zakaria Aboukhlal eindigen net aan de voor AZ verkeerde kant van de paal. Een gevolg was het van het feit dat de verdedigingslinie van de Rotterdamse club steeds makkelijk werd opengereten.

Lijnenspel

Dat AZ aan het begin van de tweede helft de leiding nam via Vangelis Pavlidis was dus terecht, al kleefde er wel een dubieus luchtje aan. Op de VAR-beelden waren de spits en de laatste verdediger en Sparta echter niet te zien. En de beelden waar zij wél opstonden, mochten niet worden gebruikt voor het lijnenspel. Vandaar dat de 0-1 ‘gewoon’ werd toegekend.

Later mocht Sparta Okoye opnieuw dankbaar zijn, toen hij een schot van Tijanni Reijnders knap uit de korte hoek tikte. Het zou de inleiding zijn van een fase waarin de Spangenaren nadrukkelijker de aanval zochten. Het leidde tot kansjes voor Thy en Dirk Abels. Maar pas echt dreigend werd het voor AZ toen Tom Beugelsdijk en Mijnans voor het Alkmaarse doel opdoemden. In de fase dat Sparta echt een goal verdiende misten ze van dichtbij de ‘niet te missen kansen’.

In de slotseconde zorgde Van Crooij dus alsnog voor euforie in Spangen. Nog drie duels heeft de Rotterdamse club om degradatie af te wenden. Sparta en PEC hebben hetzelfde doelsaldo (-23) alleen heeft de ploeg uit Zwolle één doelpunt meer gemaakt. Als PSV wint van of gelijk speelt tegen Willem II, dan klimt Sparta een plekje en staat Willem II onderaan op basis van doelsaldo.

