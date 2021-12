Sparta keert na acht jaar terug op natuurgras: ‘Langgekoesterde wens van elke Spartaan’

Het spelen in de eredivisie brengt de verplichting met zich mee dat het speelveld moet voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau, waardoor de club ook in een veldverwarmingssysteem en zogenaamde grow lights zal investeren. Sparta staat momenteel op de zestiende plaats in de eredivisie, een plek die aan het einde van het seizoen play-offs tegen degradatie betekent. Naast Sparta zijn Cambuur (sinds 2013) en Heracles (al sinds 2003) de enige andere clubs in de eredivisie die nu hun thuiswedstrijden op kunstgras spelen. PEC Zwolle keerde afgelopen zomer al terug op natuurgras.

De clubs uit de hoogste voetbalafdeling spraken drie jaar geleden in Utrecht, tijdens een gesprek met de Eredivisie CV over de ‘Veranderagenda’, af om zo veel als mogelijk terug te keren naar natuurgras. Eredivisieclubs met natuurgras krijgen per seizoen een bonus van maximaal 350.000 euro.

‘Langgekoesterde wens’

Sparta besloot in 2014 om financiële redenen over te stappen naar kunstgras. De besparingen die daarmee samen hingen moesten zorgen voor een hoger spelersbudget om een terugkeer naar de eredivisie mogelijk te maken, iets wat in 2016 gebeurde na zes jaar op het tweede niveau. ,,We hebben de afgelopen seizoenen telkens de sportieve voor- en de nadelen afgewogen en daarop een besluit genomen. Vandaag hebben wij als club een ander besluit genomen. We keren terug naar gras en vervullen daarmee een langgekoesterde wens van elke Spartaan en voetballiefhebber", zegt algemeen directeur Manfred Laros.

De familie Nolet van Nolet Distillery, die de club nauw volgt en waarvan de familiebanden generaties teruggaan, zal de terugkeer naar natuurgras financieren. ,,Als blijk van waardering en haar betrokkenheid bij de club, krijgt de Kasteelclub een eenmalige ondersteuning van Carel en Corry Nolet om de terugkeer naar natuurgras op Het Kasteel mede mogelijk te maken", staat op de clubsite van Sparta.

De komende periode zal de Kasteelclub oplossingen gaan zoeken voor de huisvesting van het eerste elftal en de trainingsfaciliteiten. De club heeft alle vertrouwen om samen met de technische staf tot een juiste invulling te komen waarmee de sportieve resultaten zullen worden gewaarborgd. Naast het eerste elftal heeft deze beleidskeuze ook consequenties voor Jong Sparta, Sparta onder 18 en de twee vrouwenteams. Deze laatste teams trainen en spelen al (gedeeltelijk) op een andere locatie. Trainingscomplex Nieuw Terbregge zal onderdeel zijn van de oplossingen.

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink