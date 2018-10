Sparta haalt spits Noordwijk na bekerverlies

De 24-jarige aanvaller maakte in de bekerwedstrijd eind september na 7 minuten de openingstreffer. ,,Hij stond al bij ons op de radar en in de bekerwedstrijd tegen Noordwijk liet hij zien dat die aandacht terecht was", zegt technisch directeur Henk van Stee.



James, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, maakt het seizoen af bij Noordwijk, dat uitkomt in de Derde Divisie (het vierde niveau in Nederland).