Sparta euforisch na promotie: Hier hebben we voor gestreden

Adil Auassar was met een kopgoal verantwoordelijk voor de 0-2 en de bijbehorende promotie. ,,Vanaf het beginnen hebben we De Graafschap onder druk gezet. Ze kwamen er niet aan te pas, en dan zie je wat voor team wij hebben. We hebben ze op fysiek vlak verslagen", zei de matchwinner. Net als enkele ploeggenoten zit hij nog in de Ramadan. ,,Zo zie je maar: Ramadan hoeft echt niet altijd negatief te zijn. Heel veel mensen hebben er een mening over. Ik heb respect voor de trainer, want hij stelt toch maar gewoon vier Marokkanen op die aan het vasten zijn. Dit is wat je dan terugkrijgt.”



Lars Veldwijk stond aan de basis van de 0-1. ,,Hier hebben we het hele jaar voor gestreden", zei hij voor het feestende uitvak. ,,Heel veel mensen hadden ons al afgeschreven. In de eerste helft hadden we moeten toeslaan, maar dat lukte maar niet. Ik zat niet zo lekker in de wedstrijd, helemaal niet in vergelijking met drie dagen geleden. Complimenten voor De Graafschap, want ze hadden het tactisch goed neergezet.”



Na het laatste fluitsignaal omhelsde Veldwijk zijn trainer Henk Fräser. Helemaal vlekkeloos leek de samenwerking tussen hen niet te verlopen, maar volgens Veldwijk was er gedurende het seizoen nooit iets aan de hand. ,,We zijn allebei mannetjes. Wat er ook de wereld in is geholpen, wij zijn vrienden en zeggen elkaar de waarheid. Soms vind ik hem een klootzak, maar vanavond niet.”