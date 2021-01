Sparta: elk seizoen presteert club onder Fraser en Van Stee een beetje beter

Verloopt het seizoen naar wens?

Met de negende plaats verloopt het seizoen van Sparta vooralsnog meer dan naar wens. In zekere zin is dat verrassend, aangezien de Rotterdamse club bedroevend aan de competitie begon en met name tegen SC Heerenveen (1-4) en een helft tegen AZ (4-4) helemaal tureluurs werd getikt. Anderzijds past de opmars van de Spangenaren naadloos in de stijgende lijn die onder technisch directeur Henk van Stee en trainer Henk Fraser is ingezet op Het Kasteel.

Elk seizoen presteert de traditieclub een beetje beter. Elk seizoen worden (veelal zelf opgeleide) spelers voor veel geld verkocht. Voor dit seizoen geldt daarnaast dat met name in het spel een grote ontwikkeling zit. Met bovengemiddeld goede voetballers als Abdou Harroui, Sven Mijnans en Deroy Duarte dúrft Sparta te voetballen.

Wordt het een spannende transferperiode in Rotterdam?

Nee, totaal niet. Nou ja, tenzij smaakmaker Harroui in de winterstop al de deur van Het Kasteel uitwandelt. Dat zou kunnen, aangezien er al maanden volop belangstelling is voor de middenvelder. Maar aangezien de meeste eredivisieclubs dit seizoen niet zwemmen in het geld en FC Groningen - de enige club die concreet was- niet aan de vraagprijs van tenminste 3 miljoen euro kon voldoen, lijkt het erop dat Harroui het seizoen afmaakt bij de Rotterdamse club. In dat geval zal het in de breedte al sterke Sparta zich niet op de transfermarkt begeven. Hooguit zoeken de Spangenaren de komende tijd nog een invaller-spits, mocht bankzitter Danzell Gravenberch elders onderdak vinden.