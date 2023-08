Sparta boekt bescheiden overwinning op RKC Waalwijk in oefenwedstrijd

Na abrupt vertrek keert ervaren voetbalman weer terug in het betaalde voetbal: 'Heeft me wel gekrenkt’

Het abrupte vertrek bij Helmond Sport viel hem zwaar, maar Louis Coolen (71) heeft het inmiddels een plekje gegeven. Ook al door een mountainbike-ongeluk; dat gaf hem ‘gedwongen’ de tijd om na te denken over wat hij nog wil in het voetbal. De Nuenenaar gaat nu aan de slag bij Helmonds grootste amateurclub én bij een andere profclub. ,,Ik voel me nergens te groot voor.”