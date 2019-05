Spanning verzekerd: Excelsior en De Graafschap op de wip

Excelsior – RKC

Volledig scherm Willem van Hanegem op de tribune bij Roda JC - FC Den Bosch. © BSR Agency Vandaag, 18.30 uur

Eerste duel: 2-1 voor RKC.



De druk op Woudestein is vanavond immens. Excelsior degradeert uit de eredivisie als de ploeg er niet slaagt de 2-1 nederlaag bij RKC Waalwijk te repareren. Voor Excelsior is RKC traditiegetrouw een lastige tegenstander: van de 16 onderlinge duels wonnen de Rotterdammers er maar 3.Mocht Excelsior zich alsnog handhaven, dat wordt het clubrecord gebroken: nooit eerder speelde Excelsior zes seizoenen op een rij in de eredivisie. RKC komt de laatste vijf seizoenen uit in de eerste divisie. De laatste degradatie was in 2014. Toen verloor RKC in de play-offs van uitgerekend Excelsior. RKC wordt vanavond gesteund door een vol uitvak (400 mensen). In de competitie eindigde RKC als achtste. Je zou zeggen: wat heb je dan in de eredivisie te zoeken? Maar pas op: FC Emmen eindigde vorig jaar als zevende, promoveerde en handhaafde zich vervolgens rechtstreeks.De winnaar van deze tweekamp komt in de finale van de play-offs uit tegen Den Bosch of Go Ahead. En de winnaar van de finale speelt dus komend seizoen in de eredivisie.



FC Den Bosch – Go Ahead Eagles

Vandaag, 18.30 uur

Eerste duel: 2-2



Den Bosch wacht al 14 jaar op promotie, sinds de degradatie in 2005. De uitgangspositie in de halve finale is goed na de 2-2 in Deventer. Over geluk had Den Bosch niet te klagen die wedstrijd, waarin de thuisploeg heerste. Uitgerekend Bosschenaar Paco van Moorsel miste kort voor tijd een strafschop namens Go Ahead Eagles.

FC Den Bosch is dit seizoen een mysterie. De ploeg speelde een uitstekende eerste seizoenshelft, maar presteerde na de winterstop bedroevend. Trainer Wil Boessen werd ontslagen, Erik van der Ven en Paul Beekmans namen het over. En als adviseur werd Willem van Hanegem gestrikt. De Kromme zal vanavond vermoedelijk in De Vliert aanwezig zijn. Het stadion zal voor het eerst sinds 2012 weer uitverkocht zijn. Toen speelde Den Bosch in de play-offs tegen Willem II.

Voor Go Ahead is het veel korter geleden dat de ploeg nog in de eredivisie speelde: in 2017. de ambitie om terug te keren is hoog. Maar ook de ploeg uit Deventer is na de winterstop niet bepaald een onoverwinnelijke machine.



Volledig scherm Coach Henk de Jong van De Graafschap tijdens het eerste duel met zijn aanstaande club Cambuur. © BSR Agency

De Graafschap - Cambuur

Vandaag, 20.45 uur

Eerste duel: 1-1



De Graafschap is heel ervaren in het spelen van play-offduels. Het is al de negende keer sinds 2006 dat de Superboeren meedoen. Drie keer liep dat goed af: twee keer was er promotie en één keer handhaving. Vanavond weet Henk de Jong veel ogen op zich gericht. De trainer kan met De Graafschap degraderen, maar weet dat hij volgend seizoen coach is van Cambuur.

De Graafschap eindigde als zeventiende in de eredivisie, een positie die volgens de plannen van de ECV komend seizoen rechtstreekse degradatie inhoudt. De ploeg uit Doetinchem kan dus nog als laatste nog profiteren van de huidige regeling. De winnaar van vanavond speelt in de finale van de play-offs tegen Sparta of TOP Oss. Ook dan staat een ticket in de eredivisie op het spel.



Volledig scherm Abdou Harroui van Sparta na het eerste duel met TOP Oss, waarin hij tweemaal scoorde. © BSR Agency

Sparta – TOP Oss