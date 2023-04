Spanning tussen Ajax en PSV naar kookpunt: wie heeft beste papieren om seizoen nog enigszins te redden?

Dé Brabantse derby, Champions Lea­gue-spektakel én Super Sunday: bekijk hier het (Brabantse) sportpro­gram­ma van deze week

Er staat ons een heuse en bomvolle sportweek te wachten. Champions League, Feyenoord en AZ in de Europa League, de eredivisie, Willem II op bezoek bij NAC, wielerspektakel én de Marathon Rotterdam. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, maar hieronder lees je waar en wanneer elk evenement te zien of te volgen is. Bekijk hier het overzicht.