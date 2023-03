Spakenburg-voorzitter: ‘Een finale op zondag? Nee, dat is niet mogelijk’

met video Spakenburg één kolkende feestmassa na winst op FC Utrecht: ‘We hebben ze gewoon afgedroogd!’

Weinigen hielden het voor mogelijk, maar dinsdagavond gebeurde het toch. In de Galgenwaard speelde Spakenburg het grote FC Utrecht compleet van het veld. Na het laatste fluitsignaal ontplofte het stadione en niet veel later ook het dorp. ,,We hebben ze afgedroogd!’’