Spakenburg droomt, IJsselmeervogels vreest: ‘Sommigen hopen dat ze met 15-0 verliezen’

Feyenoord, eerst stuntploeg, nu titelfavo­riet: ‘Het is niet dat ik opeens een extra mental coach heb gebeld’

Met een meeslepende 2-1 overwinning op AZ sloot Feyenoord een loodzware fase in de competitie af als trotse koploper. Maar schuilt daarin, met het uitduel van zondag met Fortuna Sittard op het menu, ook een mentaal gevaar? ,,Ik denk dat onze spelers zich heel goed realiseren waarom we staan waar we nu staan.’’