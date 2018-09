'Soms is Feyenoord uit makkelijker dan Emmen thuis'

,,Maar de afstemming in het elftal is niet goed", zegt Advocaat. ,,Hoe dat komt, daar moeten we over praten. Ja, we starten zondag tegen Feyenoord in de Kuip. Maar soms is het voor een elftal mentaal makkelijker om tegen Feyenoord uit te spelen dan tegen FC Emmen thuis. We gaan aan de slag. Ik wilde dit graag doen. De degradatie met Sparta heeft er ingehakt. Ik vond het vreselijk. Zo wilde ik niet eindigen. Ik wil goed afsluiten in Nederland."



,,Utrecht belde Rob Jansen en eigenlijk was ik er snel uit. Al wil het thuisfront graag dat ik wat meer thuis zou zijn. Maar Utrecht staat voor een mooie uitdaging", zegt Advocaat. ,,Wat ik zondag dacht tegen Emmen? Dat er een hoop werk wacht hier in Utrecht. De kwaliteiten zijn er, het elftal staat er nog niet. We hebben geen tijd, het moet snel komen. We staan al op een aardige achterstand, maar we kunnen onze ambities echt nog realiseren. Daar geloof ik wel in. Of dit mijn laatste presentatie is als trainer? Als ik zie hoe druk het is hier in de perszaal, dan denk ik het wel."