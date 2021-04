Sneltesten? Avondklok? Dit moet je weten over de eredivisiespeelronde met publiek

Blijdschap, natuurlijk, want iederéén wil fans in het stadion zien. Toch waren er ook meteen vragen. Ajax liet weten erg verrast te zijn door de berichtgeving en heeft ‘diverse vragen over de voorwaarden en de uitvoering’. ,,Dat leeft ook bij andere clubs”, aldus de Amsterdammers. Bij PSV bijvoorbeeld, waar commercieel directeur Frans Janssen zich openlijk afvroeg wie er verantwoordelijk is voor testen en hoe het bijvoorbeeld met de avondklok zit.



Veel clubs houden zich nog op de vlakte totdat er meer bekend is over de manier waarop de pilot straks uitgevoerd gaat worden. ,,Over procedurele zaken gaan we snel in gesprek met onder meer de KNVB en de lokale autoriteiten”, aldus Sparta-directeur Manfred Laros.



Anderen schikken zich in hun rol. ,,Het wordt een hels karwei, maar niets liever dan dit”, aldus een woordvoerder van Feyenoord. En Stef van der Weide, manager veiligheid & operations bij FC Utrecht, zegt: ,,Alle scenario’s zijn uitgedacht. Van stadionbezoek met de anderhalvemetermaatregel tot aan de bubbels die we kennen van Fieldlab. Het meeste werk zit in het ticketingsysteem, hoe iedereen op de juiste plek terechtkomt. Maar daarvoor werken we met een programma.”