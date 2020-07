Sneijder traint mee bij hoofdklasser DHSC: ‘Wesley wil afvallen en lekker bezig zijn’

Na een smeekbede van zo’n 75 FC Utrecht-supporters, die de 36-jarige Sneijder opzochten bij DHSC uit het Utrechtse Ondiep, liet de recordinternational weten ‘te zullen nadenken’ over een rentree als profvoetballer bij de profclub uit zijn stad, FC Utrecht.

Quote Het staat wel vanaf mei al in de planning om mee te trainen. Niet meer en niet minder Voorzitter Hans Berrens van DHSC Technisch directeur Jordy Zuidam voedde die geruchten door een dag later te stellen dat hij meermalen met Sneijder heeft gesproken en dat een eventuele comeback daarin ook ter sprake is gekomen. Zuidam gaf de voormalig topmiddenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en Inter daarbij bedenktijd én tijd om topfit te worden. ,,Laat duidelijk zijn dat een topfitte Sneijder heel interessant voor FC Utrecht is. De bal ligt bij hem”, aldus Zuidam destijds.

De eventuele rentree van Sneijder maakte, nadat Arjen Robben ook al uit zijn voetbalpensioen stapte en bij FC Groningen aansloot, tongen los in Nederland. Veel mensen waren ook sceptisch over een rentree van Sneijder, die in tegenstelling tot Robben niet meer fit is en ook minder gedisciplineerd is dan de aanvaller uit Bedum. Dat neemt niet weg dat Sneijder zijn voetbalschoenen weer gaat aantrekken en vanaf maandag 27 juli meedoet met de trainingen van de Utrechtse zaterdaghoofdklasser DHSC.

Comeback?

,,Wesley wil fit worden. Voor ons is het prettig dat hij op het veld staat, want dan kan hij dingen voordoen aan spelers”, legt voorzitter Hans Berrens van DHSC uit. De afspraak met Sneijder stond al ruim voordat een comeback in het profvoetbal ter sprake kwam. ,,Of hij meetraint om bij ons of FC Utrecht zijn rentree te maken, weet ik echt niet. Het staat wel vanaf mei al in de planning om mee te trainen. Niet meer en niet minder.”

Jeffrey Sneijder, die onderdeel uitmaakt van de technische staf van DHSC, zegt dat het aansluiten van zijn broer bij de selectie niet per se de opmaat is naar een rentree. ,,Wesley wil afvallen en lekker bezig zijn. Hij heeft wel gezegd dat het misschien daardoor weer gaat kriebelen. Hij is er een tijdje uit geweest. Wesley wil ervaren hoe het is om na een tijdje zonder voetbal weer op het veld te staan en wil zijn plezier terugvinden.”

Volgens de mannen van Panenka is de Comeback van Wesley Sneijder een belachelijk idee:

Volledig scherm © EPA