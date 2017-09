Sneijder ontbreekt in selectie Oranje, Babel opgeroepen

Behalve Babel en Locadia zijn ook Donny van de Beek en Daryl Janmaat bij de definitieve selectie gehaald. Laatstgenoemde keerde vorige week na een periode van afwezigheid terug in de voorselectie van Oranje.



Advocaat moet veel potentiële selectiespelers missen door blessures. Behalve Promes en De Vrij zijn ook Bruno Martins Indi en Robin van Persie afwezig door kwetsuren. De bondscoach heeft de niet-wedstrijdfitte Virgil van Dijk eveneens buiten de selectie gelaten, net als de gepasseerden Timothy-Fosu Mensah en Klaas-Jan Huntelaar. Ook Jens Toornstra, Steven Berghuis, Eljero Elia en Jeremain Lens, die wel in de voorselectie zaten, hebben de schifting niet overleefd.



De wedstrijden tegen Wit-Rusland (7 oktober) en drie dagen later tegen Zweden zijn bepalend of Oranje wel of niet naar het WK gaat. Oranje staat momenteel derde in groep A, vier punten achter Frankrijk en drie achter Zweden. Het gat met Zweden moet in elk geval gedicht worden om kans op deelname aan het WK te houden. Daarvoor moet ook nog eens een verschil in doelsaldo van zes doelpunten worden weggewerkt.



De 24 namen die het moeten doen voor Oranje

Nathan Aké, Ryan Babel, Donny van de Beek, Daley Blind, Jasper Cillessen, Memphis Depay, Bas Dost, Marco van Ginkel, Wesley Hoedt, Daryl Janmaat, Vincent Janssen, Davy Klaassen, Matthijs de Ligt, Jürgen Locadia, Davy Pröpper, Karim Rekik, Arjen Robben, Maarten Stekelenburg, Kevin Strootman, Kenny Tete, Joël Veltman, Tonny Vilhena, Georginio Wijnaldum, Jeroen Zoet.