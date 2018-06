Sneijder geëerd met Utrechtse sportpenning

Oranje traint met volledig fitte groep in Italië

17:30 Met een voltallige spelersgroep is het Nederlands elftal begonnen aan de voorlaatste training voor de oefeninterland van maandagavond tegen Italië, in het stadion van Juventus. Bondscoach Ronald Koeman oefent vanaf 17.00 uur met al zijn 25 internationals in Stadio Filadelfia, de trainingsaccommodatie van Torino.