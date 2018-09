Sneijder aanvoerder in afscheidswedstrijd tegen Peru

FIFA-baas Infantino bij afscheid Sneijder

15:11 De hoogste voetbalbaas ter wereld komt donderdag naar Amsterdam om bij de afscheidsinterland van recordinternational Wesley Sneijder te zijn. Voorzitter Gianni Infantino van de mondiale voetbalbond FIFA is op uitnodiging van de KNVB als eregast aanwezig in de Johan Cruijff Arena. Sneijder neemt in zijn 134ste en laatste interland afscheid van het Nederlands elftal en van de fans.