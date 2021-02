Sneeuw, de nachtmerrie van elke groundsman: ‘Je slaapt niet lekker als het gaat sneeuwen’

Door Tim Reedijk



In huize-Schreuder is het wel eens onrustiger geweest, als de weersvoorspellingen een dag vol sneeuw beloofden. Van de zes apps met weersvoorspellingen die hij in het verleden op zijn telefoon had, zijn er nog twee over. Neemt niet weg dat Henk Schreuder (41), als groundsman 13,5 jaar verbonden geweest aan SC Heerenveen en inmiddels een jaar werkzaam voor de gemeente Súdwest-Fryslân, paraat staat in een wit weekend als nu.