Slot ziet AZ slechtste wedstrijd van seizoen spelen

,,Woensdag tegen NAC was het al niet goed", doelde Slot voor de camera van FOX Sports op het verloren bekerduel (1-3). ,,Maar toen zag ik nog wel soms het spel van AZ. Dat heb ik nu helemaal niet gezien. Iedere ploeg, behalve Liverpool misschien, heeft wel eens een mindere fase in een seizoen. Maar FC Twente heeft aan ons laten zien hoe je ook snel weer uit een mindere fase kan komen.”



Te veel spelers van AZ missen vorm, vindt Slot. Hij weet niet of dat te maken heeft met de vele geruchten over mogelijke transfers van zijn beste spelers. Tegen FC Twente kwamen Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi tot geen enkele doelpoging. Dat voorspelt weinig goeds voor het thuisduel van donderdag met LASK Linz in de Europa League. ,,Die Oostenrijkers zijn een stuk feller dan FC Twente", waarschuwde Slot, die weet dat koploper Ajax zondag zes punten voorsprong kan nemen. ,,Maar over de titel wil ik het nu niet hebben. Dat lijkt me ongepast nu."