Slot verwondert zich over conclusie dat Feyenoord punten laat liggen in Israël: ‘Dit is een oké-resultaat’

Ontzetting bij NAC na afstraf­fing Jong Ajax: ‘De eerste helft was een schiettent, een grote rondo’

9:19 ,,We krijgen gewoon zes doelpunten tegen. En dat is frustrerend.” Het was een vreemde gewaarwording voor NAC-aanvoerder Nick Olij. ,,Als je na de eerste helft 4-1 achterstaat tegen Jong Ajax moet je jezelf in de spiegel aankijken. We geven zo makkelijk de doelpunten weg. De mentaliteit moet anders, zeker rond de zestien.”