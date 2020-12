Slot over gemiste penalty: ‘Niet de bedoeling dat spelers Teun vragen of zij hem mogen nemen’

AZ-trainer Arne Slot heeft vandaag nog even met zijn aanvoerder Teun Koopmeiners gepraat over diens gemiste strafschop tegen Napoli donderdagavond in de Europa League. ,,Het kan ook een verantwoordelijk zijn om de volgende strafschop juist niet te nemen.”

Teun Koopmeiners zat na afloop van AZ-Napoli in zak en as om zijn gemiste strafschop bij een 1-1 stand. De aanvoerder vond het zijn verantwoordelijkheid dat zijn team niet had kunnen winnen. Het werd uiteindelijk 1-1. ,,Teun wil zo ontzettend graag”, zei Slot vrijdagmiddag op het persmoment. ,,Maar ik vind de relatie die hij legt tussen het zijn gemiste strafschop en of wij doorgaan naar de volgende ronde niet terecht. Dat is scorebordjournalistiek. Ik heb hem gezegd dat Napoli voor hetzelfde geld nog had kunnen scoren daarna. We weten nu dat we door waren geweest. Dat is heel vervelend maar dat dwingen we ook zelf af.”

Koopmeiners schoot zijn eerste zestien strafschoppen op het hoogste niveau raakt maar sinds zijn eerste misser in februari 2020 is de klad er bij hem een beetje in gekomen. De afgelopen twee maanden benutte hij slechts drie van zijn zes penalty’s. Tijd voor een ander vinden veel voetbalanalytici. Theo Janssen pleitte er donderdag voor bij RTL.

Slot kent echter geen twijfel: ,,Teun is gewoon onze nummer een als het om strafschoppen gaat. Er is maar een die daar van kan afwijken en dat is hijzelf. Ik heb hem gezegd dat hij er zich goed bij moet voelen. Hij voelt zich heel verantwoordelijk maar het is ook een verantwoordelijk om te kiezen om die penalty niet te nemen. Andere spelers willen de strafschoppen natuurlijk ook wel nemen. Vooral aanvallers. Maar dan denk ik aan een paar jaar geleden bij AZ. Toen nam Alireza Jahanbakhsh altijd de strafschoppen en trainde Wout Weghorst er eindeloos op. Maar Ali bleef ze gewoon nemen. Nu neemt Weghorst ze bij Wolfsburg en daar heeft hij veel profijt van. niet de bedoeling dat er straks vier spelers aan Teun gaan vragen of zij de bal mogen nemen.”

En over zijn gemiddelde hoeft Koopmeiners zich trouwens ook nog steeds niet zoveel zorgen te maken. Sinds hij actief op het hoogste niveau (2017/2018) heeft hij een beter gemiddelde dan Lionel Messi (85 om 82 procent). Terwijl hij sinds toen ook nog meer strafschoppen nam.

Koopmeiners was dus vrijdagmiddag nog steeds niet zo blij en ook na de wedstrijd was er in de kleedkamer van AZ geen feeststemming volgens Slot. Ook al werd Napoli op 1-1 gehouden en is overwintering in Europa dichtbij. ,,Er is toch een dubbel gevoel daarover. Misschien is dat wel het mooiste compliment. Dat er een gevoel is dat we hadden kunnen winnen. De eerste vragen na de wedstrijden gingen ook daarover. Dat is niet vervelend. Het was vervelender geweest als iedereen had geschreven dat het een godswinder was geweest dat we van Napoli hadden gewonnen.”

Van dichtbij zag Slot ook hoe een topclub als Napoli met de kansen omgaat. ,,Zij kunnen scoren uit de eerste kans. Ons lukt dat nooit. En de tweede of de derde kans scoren we meestal ook niet. Als er een facet is wat nog beter kan dan is dat het. Tegen Heracles gebeurde nagenoeg hetzelfde. Daar gaven we bijna niks weg en toch kon Heracles een keer scoren.”

Slot zal er voor de wedstrijd van zondag tegen FC Groningen beducht voor zijn. ,,Dat is een ploeg die zich heel goed inlezen over de tegenstander. En vorig seizoen speelde we er 0-0 tegen.”