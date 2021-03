Slot knutselt achter de schermen al volop aan Feyenoord

Kamp-Sneij­der waarschuwt FC Den Bosch: ‘Benaderd door andere clubs uit binnen- en buitenland’

3 maart Of er nog iets terechtkomt van de samenwerking tussen Wesley Sneijder en FC Den Bosch? Ebert Dollevoet, de zakenpartner van de recordinternational, zegt het echt niet te weten. ,,De bal ligt bij de club, we horen het wel of ze nog iets willen. Of niet.”