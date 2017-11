Slordig Oranje zet in Schotland langste zegereeks neer sinds WK 2014

Advocaat greep de eerste wedstrijd na de WK-uitschakeling niet aan om te experimenten met nieuwe spelers. Wel probeerde hij zoals verwacht bekende namen op nieuwe posities uit. Voor Ryan Babel bijvoorbeeld viel er vanavond nog wel iets te winnen. Hij mocht zich laten zien als centrumspits van Oranje. En zijn acties zagen er regelmatig nog wel aardig uit. Babel speelt bij zijn club Besiktas vanaf de flank, maar daarvoor bij Deportivo La Coruña knokte hij acht maanden in de punt tegen sterke Spaanse verdedigers. Heel veel ballen kreeg Babel niet. Maar als hij in het spel werd betrokken waren zijn kaatsballen en andere vervolgacties in orde.



Hij was ook betrokken bij de 0-1 van Oranje kort voor rust. Memphis zette net over de middenveld de aanval op, via Wijnaldum ging de bal naar de uit de dekking weggelopen Babel en diens voorzet bereikte weer de doorgelopen Memphis. Onderweg was er twee keer sprake van randje buitenspel, maar al met al: een fraai uitgespeelde goal in een lelijke wedstrijd.



Ook voor Memphis was dit duel een kans om weer eens te spelen in Oranje. Advocaat gaf hem de vacante rol van Arjen Robben. Bij Memphis kijk je op zo'n avond vooral of hij het simpel houdt als het snel moet gaan aan de bal. Overbodige hakjes of tierelantijntjes waren er niet. Beslissende acties vanaf zijn flank verder evenmin.



Het Schotse publiek is niet van het cynisme op zo'n avond. En dat is eigenlijk maar goed ook. Aan het begin van de tweede helft was er zelfs beleefd geklap voor de gewisselde Christophe Berra. Ooit schreef Jan Mulder een column over een centrale verdediger van Wales die op onnavolgbare wijze alle ballen naar voren lelde. De zinnetjes van toen hadden nu ook bij het optreden van Berra gepast. Toch was Schotland in zijn kwalificatiepoule nog dichter bij de WK-play offs dan Oranje. Zij kwamen maar één doelpunt tekort.



Advocaat maakte van de tweede helft geen wisselcarrousel. Hij wachtte zelfs tot de 72ste minuut met zijn eerste ingreep. Snel na Veltman kwam ook Berghuis er nog in. Opvallend: recordinternational Sneijder hield 90 minuten zijn trainingspak aan. Oranje creëerde niks meer en de Schotten misten zelfs nog één keer voor open doel. Voor hen is het interlandjaar nu voorbij. Oranje rest nog één hol oefenpotje, over vier dagen in Boekarest.