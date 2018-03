Sloetski zaait verwarring met opvallende uitspraak

Te Vrede en Fernandes trainen na blessures nog apart van de groep

13 maart Mitchell te Vrede (lies) en Paolo Fernandes (rug) trainden dinsdag nog apart van de groep. Het NAC-tweetal ontbrak zaterdag in Den Haag vanwege lichte blessures. Beiden volgen een individueel herstelprogramma. Later deze week zal blijken of ze inzetbaar voor de ontmoeting met Roda JC zondag.