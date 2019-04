Sloetski: wat Vitesse tegen PSV kon, kan het ook tegen Ajax

Sloetski put hoop uit het gelijkspel van twee weken geleden tegen PSV (3-3). ,,We hebben laten zien dat we het kunnen", stelt de oefenmeester uit Rusland. ,,Wie weet lukt dat tegen Ajax weer. Waarom niet? Maar we moeten op de juiste manier spelen en het beste uit onszelf halen.‘’ In Arnhem werd het eerder dit seizoen 0-4 voor Ajax, dat er binnen 20 minuten al drie in had liggen.



Sloetski overweegt een speelwijze met vijf verdedigers. Alexander Büttner is geschorst voor de wedstrijd in de uitverkochte Johan Cruijff Arena. Vjatsjeslav Karavajev en Charly Musonda zijn geblesseerd.



Ajax is met PSV verwikkeld in een spannende titelrace. Beide clubs staan in punten gelijk. Het doelsaldo van Ajax is elf treffers beter. Vitesse strijdt de laatste competitiewedstrijden om een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal.