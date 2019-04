Sloetski passeert Eduardo; Pasveer in basis Vitesse tegen AZ

Eduardo (36) is dit jaar vaste doelman bij Vitesse. De Portugees, gehuurd van Chelsea, won in de zomer de concurrentiestrijd met Pasveer (35). De Tukker kwam dit seizoen nog geen minuut in de competitie in actie.



Eduardo werd zaterdag tegen ADO Den Haag driemaal geklopt. Hoewel de Portugees geen blaam trof, wil Sloetski na het duel in Zuid-Holland toch ingrijpen.