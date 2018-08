Sloetski: De knop moet met spoed om bij Vitesse

Door Lex Lammers



De Russische coach van Vitesse heeft zelf slecht geslapen na de wedstrijd van donderdagavond tegen Basel (1-0 verlies). ,,Na een verloren duel lig ik altijd te malen. Ik heb de wedstrijd teruggekeken. Het is wel een klap om zo te verliezen. Dat moeten we allemaal even verwerken en dan moeten we verder.”

Sloetski zinspeelt voor de competitie-opening op ‘één of twee veranderingen’ in zijn opstelling ten opzichte van Basel. Matus Bero en Hilary Gong zijn vanaf de bank de kandidaten voor een basisplek. ,,We moeten even kijken hoe iedereen ervoor staat”, zegt Sloetski.

De Rus heeft Groningen in de voorbereiding zelf eenmaal aan het werk gezien. Tegen Werder Bremen. ,,Het nadeel van oefenwedstrijden is dat er veel wordt uitgeprobeerd. Wat is de informatie dan waard? Aan de andere kant heeft Groningen de kern van de selectie overeind gehouden. Veel is daarmee ook wél bekend.”

,,In voetbal is een goede competitiestart erg belangrijk. Dat zet meteen de toon bij spelers en het publiek. We hebben in de Europa League al een reeks wedstrijden gespeeld. We moeten klaar zijn voor Groningen.”

Sloetski beschikt over een fitte groep. Alexander Büttner viel donderdag uit, maar kan tegen Groningen gewoon starten. Arnold Kruiswijk is wel afwezig. Hij kampt met een rugkwetsuur.