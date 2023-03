Slechts één Nederlandse ploeg boekte ooit grotere zege in achtste finales Europa dan Feyenoord

met videoFeyenoord bereikte donderdagavond na een monsterzege op Sjachtar Donetsk de kwartfinales van de Europa League. De ploeg van Arne Slot walste over de Oekraïense topclub heen (7-1) . Het betekende de grootste overwinning van een Nederlandse ploeg in de achtste finales sinds 1979.

Ajax heeft namelijk nog altijd het record van de grootste Europese zege in de achtste finales in handen. De Amsterdammers versloegen Omonia Nicosia in de Europa Cup 1 met liefst 10-0. Sindsdien werd er nooit meer vaker dan zes keer gescoord door een Nederlandse ploeg in de eerste knock-outronde van een Europees toernooi.

Voor Feyenoord was het alweer jaren geleden dat het zeven keer mocht juichen in een Europese ontmoeting. De laatste wedstrijd van de Rotterdammers met minstens zeven treffers was in 1995, toen SK Liepajas Metalurgs in de eerste ronde van de Europa League 2 met 0-7 werd verslagen.

Santiago Giménez

Feyenoord schreef dus historie tegen Sjachtar, mede dankzij Santiago Giménez. De spits opende na negen minuten de score en gaf daarmee het startschot voor de monsterzege. Giménez is dankzij zijn treffer de Mexicaanse topscorer in de Europa League namens Nederlandse teams. De aanvaller scoorde tot dusverre vijf keer, eenmaal vaker dan oud-PSV’er Hirving Lozano.

Ook coach Arne Slot pakte een bijzonder clubrecord. De 44-jarige oefenmeester is Ernst Happel en Bert van Marwijk voorbij als coach met de meeste Europese zeges in Rotterdamse dienst. Het zijn bepaald niet de minsten die Slot passeerde. De legendarische Oostenrijker Happel leidde Feyenoord in 1970 naar het winnen van de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Onder Van Marwijk veroverden de Rotterdammers in 2002 de UEFA Cup, de huidige Europa League.

Zo ver is Slot nog niet, al was hij vorig jaar met het bereiken van de finale van de Conference League al wel dicht bij het winnen van een Europese trofee. Toch liegen zijn cijfers er niet om. Slot, pas bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord, won met zijn club 15 van de 27 Europese duels (de return tegen Partizan Belgrado vorig seizoen waarbij hijzelf ontbrak vanwege corona meegerekend).

Happel deed het als Feyenoord-coach nóg beter met 14 zeges in slechts 21 wedstrijden. Van Marwijk (36) had daarentegen meer duels nodig.

Meeste Europese overwinningen

Arne Slot 15 (27)

Ernst Happel 14 (21)*

Bert van Marwijk 14 (36)

Václav Jezek 12 (19)

Willem van Hanegem 9 (18)

Wiel Coerver 9 (16)

Arie Haan 7 (17)

Leo Beenhakker 6 (16)

Franz Fuchs 6 (14)

Ruud Gullit 5 (16)



* aantal wedstrijden

Andere tijden, zo weet ook Slot, die een dag voor de return tegen Sjachtar liet weten ‘best trots’ te zijn dat hij het record van zijn illustere voorgangers kon breken. De Feyenoord-trainer is echter de eerste om die prestatie te relativeren, zo sprak hij woensdag: ,,Van Marwijk en Happel zullen minder kwalificatiewedstrijden hebben gespeeld en ook nog eens wedstrijden op een hoger niveau”, aldus Slot. ,,Dus het is mooi, maar ik zet het wel in het perspectief.”

Slot moet nog wel even blijven winnen om een ander record te pakken. Hij overleefde met Feyenoord zeven knock-out-rondes, twee minder dan Van Marwijk. Ook Happel staat in dat lijstje nog boven Slot, die naast Wiel Coerver kwam. Die won met Feyenoord in 1974 de UEFA Cup.

Meeste KO-ronden overleefd

Bert van Marwijk 9

Ernst Happel 8

Wiel Coerver 7

Arne Slot 7

Václav Jezek 6

Willem van Hanegem 6

Programma Europa League

Programma Conference League

