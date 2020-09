Sjoerd Mossou: Meer dan ooit hebben clubs nu recht op overheidssteun

Ongeloof bij supporters­coö­r­di­na­tor NAC: ‘Meen je dat nou? Deze beslissing hadden we niet zien aankomen’

18:46 De telefoon van de supporterscoördinator van NAC, Gijs Kluft, staat roodgloeiend sinds bekend is dat publiek voorlopig niet welkom is in de voetbalstadions. ,,Wij staan in nauw contact met de KNVB, maar zijn vooraf niet geïnformeerd. Ik was verbaasd toen ik het nieuws hoorde en had andere meer lokale maatregelen verwacht.”