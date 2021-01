Sinisterra wil Pratto helpen: ‘Hij is een goed mens en zal nog veel laten zien’

Door Mikos Gouka



Voor wie meteen denkt: Luis Sinisterra hád toch al bijgetekend? ­Feyenoord lichtte eerder de optie in het contract van de Colombiaan om hem twee seizoenen langer in de Kuip te kunnen houden. Technisch directeur Frank Arnesen plakt daar nu een extra jaar aan vast. ­Sinisterra ligt nu tot 2024 vast in Rotterdam. ,,Spelers als Sinisterra wil je als club heel graag langere tijd aan je binden’’, zegt Arnesen. ,,Met dit nieuwe contract is dat gelukt. We geloven dat we met Luis een mooie toekomst tegemoet gaan.’’