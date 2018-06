Simon Cziommer: Dit is de beste stap voor Wout

Door Nik Kok De geboren Duitser die meer dan tweehonderd wedstrijden speelde in de eredivisie kent Weghorst al sinds zijn vierde en begeleidt de spits sinds enige tijd officieel. Volgens Cziommer is het niet zo dat Weghorst, die gisteren contract van vier jaar tekende, vanwege hém voor de Bundesliga koos. ,,Een transfer naar de Premier League of de Priméra División was te snel geweest. Dit is de perfecte vervolgstap voor hem. Bij een club die enkele moeilijke jaren achter de rug heeft, maar zich weer wil gaan melden in de subtop." De vergelijking met Bas Dost dringt zich al snel op. Ook Dost speelde bij FC Emmen en Heracles en koos via een subtopper voor VfL Wolfsburg. ,,Ze hebben allebei een neusje voor de goal. Wout werkt nog iets harder in het strafschopgebied denk ik."

Dat Wolfsburg juist bij hem uitkwam, verbaast Cziommer niet. ,,Ze zoeken daar spelers met een bepaalde bagage. Die in zichzelf willen investeren. Als Wout iets kan, is dat het wel."



Cziommer kent Weghorst al sinds zijn vierde. ,,Ik was toen speler van FC Twente en kwam Wout vaak tegen in Enschede met zijn moeder en zijn broers. Hij was toen supporter van de club. Toen hebben we jarenlang geen contact gehad, maar bij Heracles kwam ik hem weer tegen en daarna vroeg hij me hem te begeleiden. Dat het tot zoiets moois is gekomen is fantastisch."