Siem de Jong maakt hattrick voor Ajax tegen Willem II in besloten oefenduel

Luuk de Jong kent zijn rol: ‘Ik hoop dat Memphis op tijd fit is’

13:40 Als Memphis Depay zaterdag onvoldoende fit is om in actie te komen tegen Noord-Ierland, dan is Luuk de Jong klaar om hem te vervangen. ,,De bondscoach is altijd eerlijk tegen mij geweest", vertelt de spits. ,,Ik ben zijn plan B, maar er zijn wedstrijden dat hij me vanaf het begin kan gebruiken.”