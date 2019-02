Seuntjens mist weerzien met oude club NAC

Seuntjens traint weliswaar weer mee, maar hij doet vrijdag in zijn geboortestad Breda niet mee. Bjørn Johnsen vervangt de oud-speler van NAC in de punt van de aanval. ,,Bjørn is een iets ander type dan Mats, maar hij heeft ook zeker zijn kwaliteiten in en om het zestienmetergebied. Gelukkig spelen we daar nu veel’', zei trainer John van den Brom. ,,Dat zag je ook vorige week. Toen was het: één kans, boem, goal. Voor het team wordt het zaak daarop in te spelen.’' Als invaller voor Seuntjens nam Johnsen tegen Emmen de vijfde treffer voor zijn rekening.