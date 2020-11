Serrarens bezorgt Roda JC een overtuigende zege op Excelsior

SamenvattingRoda JC heeft zaterdag een overtuigende zege geboekt op Excelsior: 3-1. In Kerkrade was Fabian Serrarens met één doelpunt en twee assists de gevierde man bij de thuisploeg. Namens Excelsior was Élias Már Ómarsson wederom trefzeker.

Ómarsson brak al vroeg in de wedstrijd de ban. In de zevende minuut maakte de 25-jarige spits alweer zijn zestiende doelpunt van het seizoen. Ómarsson is daarmee de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.

Serrarens trok de stand een kwartier later gelijk. Het betekende voor hem zijn eerste doelpunt in dienst van Roda. Op aangeven van Serrarens scoorden Niek Vossebelt en Thijmen Goppel in de tweede helft en zo won Roda uiteindelijk overtuigend van Excelsior.

Roda komt door de zege in punten (twintig) op gelijke hoogte met Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie. Ook Jong Ajax staat op twintig punten. De Amsterdammers komen vandaag om 16.30 uur in actie tegen FC Dordrecht.

Volledig scherm Roda JC wint op eigen bodem van Excelsior. © BSR Agency