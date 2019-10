Sergiño Dest (18) verkiest Team USA boven Oranje

Dest heeft een Amerikaanse vader, maar is geboren en opgegroeid in Nederland. Dest speelde onlangs nog met de Verenigde Staten tegen Mexico en Uruguay. Omdat die interlands vriendschappelijk waren, mocht de 18-jarige rechtsback van Ajax nog steeds voor het Nederlands elftal kiezen. ,,Ik heb gekozen voor Amerika. Dat heb ik gedaan omdat dit voor mijn gevoel de juiste keuze was. Het was zeker geen makkelijke keuze, ik heb er lang over nagedacht", vertelt Dest. ,,Ik heb daar mijn hele jeugd gespeeld. In Nederland speel je met de beste spelers van de wereld. Dat is ook echt heel mooi, maar uiteindelijk was het mijn gevoel dat de grootste rol speelde in deze keuze.”



Ondanks gesprekken met de KNVB blijft Dest dus toch bij zijn keuze voor het nationale team van de Verenigde Staten, dat net als Nederland vorig jaar niet meedeed aan het WK in Rusland. Bondscoach Ronald Koeman probeerde Dest er onlangs in een gesprek nog van te overtuigen dat hij voor het Nederlands elftal moet kiezen. Koeman hoopt dat aanvallende middenvelder Mohamed Ihattaren (17) in de toekomst wel voor Oranje gaat uitkomen, in plaats van voor Marokko. Het grote talent van PSV heeft zijn beslissing, vanwege het overlijden van zijn vader, nog even uitgesteld.