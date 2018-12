Sepp van den Berg: stoïcijnse stopper en ideale leerling

Door Johan Inan

De wintersportvakantie is nog niet begonnen, of kleuter Sepp drijft zijn familie tot wanhoop. Oma, opa, ouders en zus zijn op het sneeuw in Oostenrijk al lang in de latten gestapt, maar van glijden komt lang niets terecht. Kleine Sepp, amper vijf jaar, ziet volwassen snowboarders voorbij suizen en wil niets anders meer. Ten einde raad wordt een stukje verderop een leraar, die een groep adolescenten op planken instrueert, maar gevraagd of de jonge durfal aan kan sluiten. ,,Stond kleine Sepp daar ineens met een snowboard onder zijn arm tussen al die grote jongens aandachtig te luisteren”, herinnert oma Henny Wullink zich hun skivakantie van elf jaar geleden nog. ,,Vijf dagen lang deed hij alles mee. Een jaar later gingen we weer en ja hoor, Seppie had het snowboarden al helemaal onder de knie. Toen al zag je de doorzetter in hem.”

Jong Oranje

Grootmoeder kan het weten. Sinds de geboorte van zijn zus Sari, ruim achttien jaar geleden, tuft ze elke dinsdag met haar echtgenoot van het Gelderse Hengelo in ruim een uur naar Zwolle om op de kleinkinderen te passen. Dat haar dochter getalenteerde sporters hebben gebaard, verwondert haar niet helemaal. ,,We zijn allemaal sportief ingesteld. Ik sport op mijn 77ste nog steeds veel.” De vader van Sepp tenniste op behoorlijk niveau, moeder Karin zat als volleybalster bij Jong Oranje, zusje Sari hockeyt in de hoofdklasse en ook broertje Rav wordt als jeugdspeler van PEC en Oranje een grote toekomst voorspeld. ,,Het zit kennelijk in de genen.”

Oma Henny kan haar trots nauwelijks camoufleren. Gelijk heeft ze. Haar kleinzoon heeft het als puber al tot een basisplek bij PEC en Oranje O20 geschopt. Van den Berg nam Clarence Seedorf al het record af van jongste speler met tien eredivisieduels. Alleen Wim Kras (FC Volendam), Michel Mommertz (Roda JC) en Mark van Bommel (Fortuna Sittard) waren jonger toen ze hun eerste minuten op het hoogste niveau in Nederland maakten.

Meer nog is grootmoeder verguld met de manier waarop hij met de ontstane roem omgaat. Op de dinsdag stapt hij na een dubbele trainingssessie en wat bijles op school thuis van de fiets om oma meteen een knuffel te geven en te horen wat de pot schaft. ,,Hij is geen moeilijke eter hoor, al moet er altijd wat vlees bij.” Zijn doorbraak in de eredivisie heeft hem nauwelijks veranderd, stelt oma. ,,Ja, hij praat wat meer. Naast de schoenen lopen zit niet in hem. Dat zouden ze dat bij de club en thuis ook niet toelaten. Hij weet dat hij hard moet werken. Zijn moeder komt uit de Achterhoek en zijn vader is Fries. Hoe nuchter wil je het hebben?”

Volledig scherm HAVO 5-scholier Sepp van den Berg bladert door een geschiedenisboek. ,,De studiecoördinator van Oranje O20 liet na zijn trip naar Armenië weten hem een geweldige leerling te vinden”, aldus mentor Ruben Soppe. © Henri van der Beek

Plakboek

Na elke wedstrijd brengt Van den Berg kort verslag uit aan oma, die alle publicaties over haar kleinzoon bundelt in een plakboek. ,,Wat hij altijd gehad heeft, is dat hij slecht tegen zijn verlies kan. Hij doet alles om te winnen en te slagen. Dat geeft ons sterk het gevoel dat hij zijn school zal afmaken.” Dat bevestigt mentor Ruben Soppe. ,,Sepp beseft, wat bij veel talenten ontbreekt, dat hij iets achter de hand moet hebben. Hij pakt tijdens zijn carrière straks ook een studie op, denk ik.”

Soppe moet er min of meer voor zorgen dat de snelle doorbraak van Sepp niet zijn weerga heeft op zijn studie. Een zware last? Nee, de studiebegeleider leidt de combinatie met bewondering in goede banen. Met pijn en moeite maakte Sepp dit voorjaar wel de overstap van VWO 4 naar HAVO 5. Dat zag hij als gezichtsverlies, maar hij besefte dat nog twee jaar studeren helemaal moeilijk te combineren was met eredivisievoetbal. Tussen alle speciale leerlingen op het Centre for Sports & Education is Sepp weer een bijzonder geval. Als na de vroege ochtendsessie de schooldag om 10.30 uur begint voor de andere sporttalenten, sloft Sepp - vijftig meter verderop in het stadion - het veld op om met de Zwolse hoofdmacht te trainen. CSE vouwt lessen en toetsen die hij moet missen om zijn vele verplichtingen bij PEC heen.

Rekenwonder

Mentor Soppe ziet een klein rekenwonder. ,,Economie gaat hem gemakkelijk af. Met vakken als Nederlands en Geschiedenis heeft hij op de HAVO een stuk minder moeite.” Soppe is ervan overtuigd dat de rossige verdediger in juli het diploma overhandigd krijgt. ,,Sepp wil namelijk overal in slagen. Hij is niet alleen sociaal, hij is ook zelfstandig en gedreven.” Dat bleek in Armenië ook, waar Van den Berg in november anderhalf week met Oranje O20 verbleef. ,,De studiecoördinator van Oranje liet me naderhand weten dat hij Sepp een geweldige leerling vond. In anderhalf uur bijles vroeg of hij zelfs of hij nog meer werk kon doen.”

Ook op het CSE, waar zijn vriendinnetje ook studeert, trekt hij zich volgens zijn mentor weinig aan van zijn rijzende ster. ,,To-taal niet. Het werkt eerder de andere kant op. Ik heb het toevallig laatst met hem gehad over alle aandacht. Kleine jeugdspeler tikken elkaar aan als ze hem zien lopen. ‘Kijk, Sepp van den Berg’, klinkt het dan. Dat maakt hem eerder ongemakkelijk dan arrogant.”

Media

Opponent Matthijs de Ligt is pas 19 jaar maar slalomt als één van de grootste Ajax-talenten van dit decennium ogenschijnlijk moeiteloos langs de valkuilen op weg naar de top. ,,Je maakt je debuut en iedereen is lovend. Het is zaak om je te focussen op de dingen die je moet doen, stoïcijns te blijven en te luisteren naar de juiste mensen. Dat moet in je karakter zitten, maar je kunt er ook stappen in maken”, weet de international, die al jaren in verband wordt gebracht met een megatransfer naar een Europese topclub. ,,Ik weet hoe het is als er de hele tijd over je gesproken wordt. Helemaal als jonge jongen is dat best lastig. De media beseffen dat niet altijd. Daar moet je jezelf tegen kunnen wapenen. Ik wil Sepp niet onnodig opzadelen met dingen waar hij last van kan krijgen. Maar ik vind het een goede speler en een groot talent. Ik hoop dat hij zich zo doorontwikkelt.”

Volledig scherm Dirk Marcellis (l) zag Sepp van den Berg op 15-jarige leeftijd aansluiten bij PEC Zwolle. ,,Jezus man, vijftien jaar. Toen was ik op donderdagavond in de kantine van VVOG bier aan het zuipen, zei Bram van Polen toen Dwight Lodeweges ons vroeg ons over hem te ontfermen.” © ProShots

De groei ziet de inmiddels gestopte Dirk Marcellis vooral in de persoonlijkheid van zijn piepjonge oud-teamgenoot. ,,Sepp heeft zijn draai in de groep inmiddels aardig gevonden. Ik weet nog dat Dwight Lodeweges (assistent-trainer, red.) vorig jaar in de voorbereiding vertelde dat Sepp, een jongen van vijftien, zou meetrainen in Wijthmen. Of Bram van Polen en ik ons over hem konden ontfermen? Ik weet nog dat Bram zei: Jezus man, vijftien jaar, toen was ik op donderdagavond in de kantine van VVOG bier aan het zuipen.”

Ed Sheeran

,,We gaven hem in de auto het advies mee geen ontzag te hebben”, vervolgt Marcellis, die als verdediger van PSV in Liverpool debuteerde. ,,Sepp zocht zijn weg in de kleedkamer. Hoe? Je bent zo jong en hebt rood haar, dan weet je het wel in het voetbal. Saymak en Mokhtar grapten dan: ‘Ed Sheeran traint ook weer mee’. Sepp grinnikte. Dat stoïcijnse viel me meteen op. Op het veld zag je een intelligente speler, die dingen van tevoren zag gebeuren, die snel en atletisch was en daardoor snel aanpikte. Was hij vroeger rechtsbuiten, ja? Meen je niet. Gezien zijn snelheid niet vreemd. Ik zou 'm daar nooit meer opstellen. Ik vind hem als verdediger nu al betrouwbaar en constant. Hij speelt niet voor niets al zoveel. Leeftijd maakt niet uit. Het gaat om kwaliteit.”

Van den Berg debuteerde in maart tegen Groningen, een paar weken nadat hij zijn eerste profcontract signeerde. Maandelijks gaat daarvan een bedrag naar de spaarrekening, al wilde zijn moeder hem het gewenste paartje Alexander McQueen’s niet onthouden. Vijftien eredivisieduels speelde hij tot dusver voor PEC. Foutloos was hij dit seizoen niet, maar Van den Berg, die later deze maand pas zeventien wordt, houdt zich prima staande tussen de gelouterde eredivisiespelers.