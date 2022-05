Sem Steijn neemt in Breda revanche voor bij NAC vertrokken vader Maurice

Een pittig play-off-duel tussen NAC en ADO Den Haag is in Breda in een 1-2 overwinning voor de bezoekers geëindigd. In de blessuretijd van de heenwedstrijd van de eerste ronde van de nacompetitie bracht Sacha Komljenovic de Haagse supporters in extase.

Het zijn de twee clubs waarvan dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen in het teken stond van overnameperikelen. Allebei werden ze begeerd door de City Football Group. En zowel NAC als ADO Den Haag maakte uiteindelijk een andere keuze. Het zijn clubs met fanatieke, betrokken supporters. Clubs met eredivisie-allure ook. En dat is precies wat nu ook de inzet is. Het gaat in Breda en Den Haag eindelijk even niet meer over nieuwe eigenaren en aandelentransancties, maar over promotie.

En dat daar enorm naar gesmacht wordt, bleek in het Rat Verlegh Stadion. Door de hartstocht bij de supporters en door de vechtlust die de spelers toonden. Want het werd een pittig potje, bomvol stevige duels en met af en toe een opstootje. Met fouten én mooi uitgespeelde kansen. En met provocaties. Zoals van ADO-middenvelder Sem Steijn, die in de levendige eerste helft voor de openingstreffer zorgde. In het stadion waar zijn vader Maurice vorig seizoen trainer was. Hij stapte na één jaar op omdat hij bedreigingen zou hebben ontvangen van supporters.

Zijn zoon wilde de NAC-aanhang daar maar wat graag voor laten bloeden. Het is waarom hij, nadat hij in de 34ste minuut de 0-1 binnenschoot na een aanval over de linkerflank, met zijn armen gespreid voor de fanatieke Bredase aanhang ging staan en vervolgens naar zijn achternaam op het ADO-shirt wees. Het leverde hem spreekkoren op en een striemend fluitconcert toen hij een paar minuten voor tijd werd gewisseld.

Maar belangrijker voor hem was dat zijn ploeg met zijn doelpunt het momentum pakte in het hectische duel. Al was NAC daarmee nog niet verslagen. Want gesteund door het almaar luider wordende thuispubliek beet de ploeg van trainer Edwin de Graaf na de rust nog flink van zich af. Met een prachtige gelijkmaker als resultaat. Ruim een kwartier voor tijd schoot Michael Maria een afgeslagen bal keihard in de kruising.

Maar verslagen werd NAC uiteindelijk wel. In de blessuretijd bracht de jarige invaller Sacha Komljenovic het uitvak in extase na een sterke rush van 34-voudig international Daryl Janmaat. Hij deed de NAC-supporters er veel pijn mee, maar hun hoop zal richting de return van aanstaande zaterdag in Den Haag ook nog niet helemaal vervlogen zijn.

