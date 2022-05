Sem Steijn geniet met vilein glimlachje van zege ADO Den Haag: ‘NAC is lekker terug, wij zijn door’

De familie Steijn, en vooral zijn vader Maurice, hebben te maken gekregen met bedreigingen vanuit een deel van de NAC-aanhang. In de heenwedstrijd stak Sem Steijn na zijn doelpunt een middelvinger op naar het Bredase publiek. Dat zorgde voor een hoop commotie, maar toch voelde hij zaterdag dat hij klaar was voor de wedstrijd.

,,Ik heb me wel kunnen focussen op deze wedstrijd”, zei Steijn bij ESPN. ,,Na die actie heb ik veel meer steun gehad dan bedreigingen. Dat doet mij veel meer. Ik krijg de hele dag door mooie berichten. Maar we hebben ook nare berichten gehad, ook naar mijn zusje toe. Door mijn actie hebben mensen denk ik gezien wat het met onze familie doet.”

Door de nieuwe zege van ADO is NAC zeker van nog een seizoen in de eerste divisie. ADO neemt het in de halve finale van de play-offs op tegen FC Eindhoven. Of, zoals Steijn het met een vilein lachje zei: ,,NAC is lekker terug, wij zijn door.”