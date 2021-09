Selectie Feyenoord is ondanks komst Dessers en Nelson nog altijd flinterdun

Rode kaart kost NAC-aanvaller Tavares twee wedstrij­den

31 augustus Drie minuten voor tijd invallen bij een 3-0-stand in het voordeel van je eigen ploeg. Vier minuten in blessuretijd met direct rood van het veld worden gestuurd wegens natrappen. Het debuut van Quincy Tavares bij de wedstrijd NAC - ADO Den Haag is vrijdag niet onopgemerkt gebleven.