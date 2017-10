Seizoen voorbij voor Roda-speler Paulissen

Paulissen raakte geblesseerd in het competitieduel met Sparta. Dat was de eerste wedstrijd waarin Roda punten pakte dit seizoen. Op een eerste mri-scan was niet goed te zien wat er aan de hand was, maar een tweede scan die vandaag werd uitgevoerd in Genk, bracht de blessure aan het licht. De Kerkraadse club houdt er rekening mee dat beide spelers zeker negen maanden uit de roulatie zijn.