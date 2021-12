Sébastien Haller doet Erik ten Hag aan deze overleden oud-ploeggenoot denken

Schmidt zegt nee tegen topaanbod van RB Leipzig en laat PSV niet in de steek

PSV behoudt trainer Roger Schmidt minimaal tot het einde van het seizoen, als het aan de coach zelf ligt. De Eindhovense club heeft de afgelopen dagen gemerkt dat RB Leipzig pogingen ondernam om Schmidt per direct over te nemen. De topclub uit Duitsland had een aantrekkelijk aanbod voor de coach, maar hij laat PSV op dit moment niet in de steek omdat hij zijn tot 30 juni 2022 lopende contract in ieder geval wil uitdienen. En misschien wel meer.

6 december