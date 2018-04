Schwaab voor derde achtereenvolgende keer in Elftal van de Week

De Eindhovenaren 'leveren' Marco van Ginkel, Gaston Pereiro en Daniel Schwaab. De laatst genoemde staat voor de derde achtereenvolgende keer in het Elftal van de Week. Hij was vorig weekend al de beste man aan Eindhovense zijde tegen NAC en ook tegen AZ blonk Schwaab weer uit. Sprong vorige week zijn tackle tegen Sadiq Umar in het oog, nu voorkwam de PSV-er de 1-0 met een ultieme sliding. De Duitse verdediger is dit seizoen een van de sterkhouders bij PSV.